Firenze, 1 maggio 2026 - A 100 anni dalla pubblicazione del 'Quarto Stato', la rivista fondata a Milano nel 1926 da Carlo Rosselli e Pietro Nenni, la Fondazione Rosselli – presieduta da Valdo Spini – e la Fondazione Nenni – presieduta da Claudio Martelli – hanno organizzato un momento di confronto. Hanno partecipato figure come Anna Ascani, vicepresidente della Camera dei deputati, lo storico e deputato del Pd Federico Fornaro, il direttore scientifico della Fondazione Nenni Antonio Tedesco e Nicola Del Corno dell'Università di Milano. Spini, riferendosi al 'Quarto Stato', ha parlato di rivista “non ripetitiva ma innovatrice”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fondazioni Rosselli e Nenni ricordano la rivista 'Quarto Stato'

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