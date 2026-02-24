Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi ricordano Majano | E' stato il primo grande regista della televisione con i suoi sceneggiati

Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi hanno partecipato a un evento al teatro Marrucino, ricordando Anton Giulio Majano, che ha rivoluzionato la televisione con i suoi sceneggiati. La causa di questa celebrazione è stata la collaborazione con il regista teatino, che ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo. Durante l'incontro, hanno condiviso aneddoti e l’esperienza di aver lavorato con lui. La discussione si è concentrata sull’eredità artistica lasciata da Majano.

Nel corso dell’incontro con gli artisti al Marrucino, i due attori hanno ricordato il grande regista teatino con cui entrambi hanno lavorato e omaggiato Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi, in scena al teatro Marrucino lo scorso fine settimana, hanno ricordato durante l'incontro con gli artisti il grande regista teatino Anton Giulio Majano con cui entrambi hanno lavorato.“Majano era stupendo, è stato il primo grande regista della televisione con i suoi sceneggiati: lui ha insegnato a tutti, diciamo la verità”, ha dichiarato Giuseppe Pambieri. “Ho fatto anche il suo ultimo lavoro e siamo andati a girare fino a Londra. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Gin Game a teatro. In scena Villoresi e PambieriStasera al teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco Piandiscò va in scena

Gin Game . Villoresi-Pambieri al teatro DanteStasera alle 21, il Teatro Dante di Sansepolcro ospita

In scena al Teatro Brancati di Catania “I Promessi Sposi”, tratto dal romanzo di Alessandro Manzoni con la regia e la drammaturgia di Giuseppe Argirò. Interpreti: Giuseppe Pambieri, Paolo Triestino, Ruben Rigillo, Elisabetta Arosio, Roberto Baldassari, Giovan - facebook.com facebook