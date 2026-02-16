Il cattivo stato delle infrastrutture italiane ha portato a numerosi disservizi, come dimostrano le testimonianze di Bottai e Nenni riportate nei loro diari. Entrambi i politici hanno descritto con dettagli concreti come le carenze di manutenzione abbiano influenzato le loro attività quotidiane, evidenziando problemi che ancora oggi si ripresentano.

Dai commenti di Bismarck allo stupore dell’industriale Sinigaglia che al ministero trova “un caos fantastico”: i difetti, congeniti e di sviluppo, e la sfiducia costante nella burocrazia Leggere è camminare nel tempo. L’ha spiegato molto bene il filologo, storico della letteratura e critico letterario Ezio Raimondi (1924-2014) in un libro intitolato proprio Camminare nel tempo (Bologna, il Mulino, 2015), una conversazione con Alberto Bertoni e Giorgio Zanetti, nella quale spiega che il mondo della letteratura è proprio fatto di letture e riletture. Ma il rapporto tra chi scrive e chi legge non è semplice. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le tare dello stato italiano e i diari di Bottai e Nenni

La Fondazione Federico Zeri conferma che l’ecce Homo di Antonello da Messina, appena aggiudicato all’asta di Sotheby’s, ora appartiene allo Stato italiano.

Il mondo dello spettacolo italiano si sveglia sotto shock.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.