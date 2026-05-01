Fondazione Telethon torna in piazza a Verona con la campagna Io per lei
Torna a Verona la campagna di raccolta fondi promossa da Fondazione Telethon, un’iniziativa di rilievo nazionale a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche rare. Anche quest’anno l’appuntamento coinvolgerà due luoghi simbolo della città, piazzetta XIV Novembre, vicino a piazza Erbe, e.🔗 Leggi su Veronasera.it
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