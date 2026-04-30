Io per lei | torna la campagna Telethon per le mamme rare

In tutta Italia, compresa la Campania, torna la campagna “Io per lei” con i “Cuori di biscotto”, un’iniziativa di Telethon che sostiene la ricerca sulle malattie genetiche rare. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi attraverso la vendita di prodotti solidali. La campagna si svolge in diverse città, con eventi e attività dedicate alle famiglie e ai cittadini interessati a contribuire alla causa.

In Campania e in tutta Italia tornano i “Cuori di biscotto” a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche rare. Napoli, 30 aprile 2026 – Questo fine settimana torna “Io per lei”, la campagna di Fondazione Telethon dedicata alla forza delle “mamme rare”, da sempre al centro della missione della Fondazione, nata oltre trent’anni fa dall’appello di un gruppo di mamme dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM). Organizzata in prossimità della Festa della Mamma, la campagna è un invito a dare sempre più forza alla ricerca di Fondazione Telethon scegliendo, con i Cuori di biscotto, di compiere un gesto d’amore e sostegno verso le mamme e le famiglie di bambini con una malattia genetica rara.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Io per lei: torna la campagna Telethon per le mamme rare Campagna Io per lei, Telethon anche in trasferta a San Pellegrino in Fiore Notizie correlate “Io per lei”, torna la campagna Telethon: in piazza i Cuori di biscotto per la ricerca sulle malattie rareDal 1° al 3 maggio in tutta Italia la campagna di Fondazione Telethon a sostegno delle “mamme rare” e della ricerca scientifica sulle malattie... Cuori di biscotto nelle piazze: torna la sfida di Telethon per le “mamme rare”C’è una battaglia silenziosa che si combatte ogni giorno dentro le case, tra ospedali e attese infinite. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Telethon torna nelle piazze di Verona: al via la campagna Io per lei; Malattie rare, torna la campagna Telethon ‘io per lei’: in piazza a maggio i cuori di biscotto per sostenere la ricerca; Torna 'Io per lei', la campagna di Telethon per sostenere le 'mamme rare'; La sfida di Attya Omer per la terapia genica Torna Io per lei, Telethon sostiene le mamme rare. Torna 'Io per lei', la campagna di Telethon per le 'mamme rare'Torna nel fine settimana la campagna Io per lei di Fondazione Telethon, dedicata alle mamme rare. In vista della Festa della Mamma, dall'1 al 3 maggio, l'iniziativa invita a sostenere la ricer ... ansa.it Biscotti solidali per la ricerca: Telethon scende in piazza per le mamme che lottano contro le malattie rareRoma, 30 aprile 2026 - Questo fine settimana torna Io per lei, la campagna di Fondazione Telethon dedicata alla forza delle mamme rare, da sempre al centro della missione della Fondazione, nata ol ... insalutenews.it