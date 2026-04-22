Da mercoledì 1° maggio a venerdì 3 maggio, in diverse città italiane, si svolge la campagna di Telethon dedicata alla raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Durante l’evento, vengono distribuiti i Cuori di biscotto, simbolo dell’iniziativa, con l’obiettivo di sostenere le “mamme rare” e le attività di ricerca scientifica nel settore. La campagna coinvolge numerose piazze e volontari in tutta Italia.

Dal 1° al 3 maggio in tutta Italia la campagna di Fondazione Telethon a sostegno delle “mamme rare” e della ricerca scientifica sulle malattie genetiche, con i Cuori di biscotto nelle piazze.. Napoli, 22 aprile 2026 – Questa primavera torna “Io per lei”, la campagna di Fondazione Telethon dedicata alla forza delle “mamme rare”, da sempre al centro della missione della Fondazione, nata oltre trent’anni fa dall’appello di un gruppo di mamme dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM). Organizzata in prossimità della Festa della Mamma, la campagna è un invito a dare sempre più forza alla ricerca di Fondazione Telethon scegliendo, con i Cuori di biscotto, di compiere un gesto d’amore e sostegno verso le mamme e le famiglie di bambini con una malattia genetica rara.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - “Io per lei”, torna la campagna Telethon: in piazza i Cuori di biscotto per la ricerca sulle malattie rare

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…E venne chiamata due cuori di Marlo Morgan. Qualcuno ha mai letto questo libro e mi dice cosa ne pensa. È il primo libro che mi ricordo di aver letto da piccolo, ma non ho mai conosciuto nessun altro che lo ha letto. Lo ho anche letto in lingua originale qual - facebook.com facebook

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