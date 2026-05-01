A Foligno, un uomo di 53 anni è stato arrestato mentre tentava di entrare in una tabaccheria. Durante l'intervento delle forze dell'ordine, sono stati trovati strumenti da scasso tra cui una chiave svita bulloni. L'uomo è sospettato di aver preso parte a diverse rapine in farmacie della zona. La polizia sta conducendo ulteriori accertamenti per chiarire il suo coinvolgimento in altri episodi.

? Cosa sapere Arrestato a Foligno un 53enne con una chiave svita bulloni durante un assalto.. L'uomo è sospettato per la serie di rapine alle farmacie della zona.. Un uomo di 53 anni, proveniente da fuori regione e già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati ai furti in negozi, è stato fermato in flagranza dalle autorità poco prima delle 20:00 di questo giovedì a Foligno, mentre tentava di assaltare una tabaccheria con una chiave in ferro svita bulloni. L’operazione è il risultato di un lavoro coordinato tra gli agenti del Commissariato di Foligno e quelli della Squadra Mobile di Perugia, che avevano stretto il cerchio attorno al territorio dopo una serie di colpi avvenuti nei giorni scorsi contro diverse farmacie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foligno, arrestato 53enne che tentava di assaltare una tabaccheria

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