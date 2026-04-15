Caltanissetta prende a fucilate il vicino ubriaco che tentava di colpirlo con un bastone | arrestato

A Caltanissetta, un uomo di 62 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver sparato con un fucile a un vicino che, in stato di ebbrezza, aveva tentato di colpirlo con un bastone. La lite tra i due è degenerata quando l’uomo ha reagito ai fendenti con i colpi di arma da fuoco. L’episodio si è verificato in un contesto di tensione tra i vicini.

Eseguito un arresto per tentato omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco a Caltanissetta. Un sessantaduenne è stato fermato dalla Polizia dopo aver esploso due colpi di fucile contro un uomo che si era introdotto nella sua abitazione, ferendolo al fianco destro. L’episodio è stato innescato da una lite tra i due, degenerata rapidamente in violenza armata. La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto nella tarda serata del 2 aprile in contrada Iuculia, a seguito di una richiesta di aiuto giunta alla sala operativa della Questura di Caltanissetta.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Caltanissetta, prende a fucilate il vicino ubriaco che tentava di colpirlo con un bastone: arrestato Notizie correlate Terracina, aggredisce vicina con un bastone e prende a pugni gli agenti: arrestatoL’intervento della polizia nel pomeriggio a seguito di una segnalazione per una lite familiare in un condominio della zona Terracina, 18 febbraio... Caltanissetta, spari contro il vicino: arrestato il 62enneUn uomo di 62 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Caltanissetta con l’accusa di tentato omicidio, dopo una violenta escalation avvenuta... Aggiornamenti e contenuti dedicati Caltanissetta, prende a fucilate il vicino ubriaco che tentava di colpirlo con un bastone: arrestatoSessantaduenne arrestato a Caltanissetta per tentato omicidio dopo lite con vicino: colpi di fucile esplosi per difesa da aggressione. virgilio.it A Caltanissetta una lite tra vicini finisce a fucilate, ai domiciliari un 62enneUna lite tra vicini di casa, a Caltanissetta, si è trasformata in un tentato omicidio. Il fatto è avvenuto in contrada Iuculia. meridionews.it