Napoli ha dedicato una targa a Giovanni Di Marino, il medico di Chiaiano scomparso. La cerimonia si è svolta in via intitolata al professionista, che per anni ha curato i suoi pazienti con dedizione. La strada ora porta il nome di Di Marino, un tributo semplice ma significativo per ricordare il suo impegno. Presenti amici, familiari e colleghi, che hanno ricordato il suo modo di prendersi cura degli altri.

"> Intitolazione di Via Giovanni Di Marino: Un Riconoscimento a un Grande Medico di Chiaiano. La comunità di Chiaiano si è riunita oggi per una cerimonia speciale, celebrando una delle figure più importanti del quartiere. È avvenuta l’intitolazione ufficiale di una via al dottor Giovanni Di Marino, un medico indimenticabile che ha dedicato la sua vita al servizio della popolazione locale. L’area conosciuta in precedenza come “Vico detto Croce”, situata all’altezza del civico 52 di Corso Chiaiano, da oggi porterà il suo nome. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli celebra Giovanni Di Marino: targa commemorativa per il medico condotto.

Approfondimenti su Napoli Medico

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Napoli Medico

Argomenti discussi: Napoli e le sue radici elleniche, presentato il programma della Giornata Mondiale della Lingua Greca; Napoli celebra la lingua greca: tre giorni di musica, visite guidate e performance studentesche; Napoli celebra la Giornata della lingua greca: poesia, musica, passeggiate; Napoli celebra la lingua greca: tre giorni di musica, visite guidate e performance studentesche.

Napoli dedica una strada al medico Giovanni Di MarinoLa città di Napoli ha intitolato, nel quartiere di Chiaiano, una strada a Giovanni Di Marino, medico che per decenni è stato un punto di riferimento umano e professionale per l'intera comunità locale. ansa.it

VIDEO SSCN - Napoli-Fiorentina, Giovanni Di Lorenzo premiato per le 300 presenze con la maglia azzurraNAPOLI - Giovanni Di Lorenzo, in campo nel match contro la Juventus, ha raggiunto il traguardo delle 300 presenze in maglia azzurra. Prima del match contro la Fiorentina, il capitano del Napoli è stat ... napolimagazine.com

Il mare di Napoli. Un tavolo affacciato sull’orizzonte. Un brindisi che celebra l’amore. A San Valentino, lasciati avvolgere da un’atmosfera che scalda il cuore e illumina lo sguardo, tra riflessi sull’acqua e dettagli pensati per emozionare. Vivi San Valentino sul - facebook.com facebook