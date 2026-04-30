Foggia addio asili nido comunali | perché l' operazione è destinata a fallire

A Foggia, il Comune ha deciso di chiudere gli asili nido comunali, una scelta che ha suscitato molte polemiche tra genitori e cittadini. L’operazione, annunciata recentemente, è stata accolta con scetticismo e preoccupazioni, poiché molti temono ripercussioni sulla qualità dei servizi per le famiglie. La decisione sembra essere ormai presa, ma le conseguenze di questa scelta sono ancora da valutare completamente.

Non tutte le ciambelle, si sa, escono col buco. In questo caso, però, rischiava di rimanere solo quello. Dopo i saggi di scavo, non è dato sapere se sorgeranno mai gli asili nido comunali di via Gandhi e via De Palma. Le imminenti scadenze del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza suggeriscono.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Asili nido comunali, ultima settimana per l’iscrizioneFra una settimana scade il termine per iscrivere i neonati agli asili nido comunali per l’anno educativo 2026-2027 che inizierà dopo l’estate. Asili nido comunali, da marzo apertura pomeridiana in quattro struttureIl servizio a tempo pieno non comporterà alcun aggravio di costi della retta per le famiglie.