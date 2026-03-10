Manfredi | Vogliamo fare di Napoli Est un grande polo dell’innovazione al servizio della sanità

Il sindaco annuncia un progetto per trasformare Napoli Est in un centro di innovazione dedicato alla sanità. L’obiettivo è sviluppare un distretto che faciliti l’integrazione tra ricerca, tecnologia e servizi sanitari, coinvolgendo enti pubblici e privati. La proposta mira a rafforzare le strutture esistenti e a creare nuove opportunità di sviluppo nel quartiere.

"Stiamo lavorando su questa idea di Napoli est come grande distretto dell'innovazione, luogo di concentrazione, di competenza, e allo stesso tempo abbiamo l'interesse che le ricadute di queste tecnologie siano in primo luogo sui nostri cittadini e sulle nostre comunità per avere una città all'avanguardia e la sanità è un banco di prova molto interessante". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione dell'incontro "L'evoluzione digitale al servizio del paziente", con la partecipazione del ministro della Salute, Orazio Schillaci, in corso proprio a Napoliest. Rispetto al tema della sanità, Manfredi ha sottolineato che la...