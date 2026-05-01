Una flottiglia internazionale è stata sequestrata da forze israeliane mentre si trovava in acque internazionali. A bordo sono stati trovati droga, preservativi e altri oggetti. La spedizione, partita da un porto straniero, si è conclusa con il fermo delle imbarcazioni e il sequestro del materiale presente a bordo. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità coinvolte.

Fine della gita in barca per la Global Sumud Flotilla. La spedizione internazionale salpata dai porti europei a inizio aprile, con il teorico obiettivo di consegnare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, è stata intercettata al largo delle coste greche dalla Marina israeliana che ha sequestrato 22 delle 58 imbarcazioni e arrestato 175 persone. La levata di scudi è stata immediata da parte degli attivisti che, in attesa di essere comodamente recuperati dai rispettivi paesi d'origine, hanno da subito gridato alla pirateria e violazione del diritto internazionale. A nulla sono serviti quindi gli appelli dei governi europei, come l'Italia, che più volte hanno manifestato il proprio dissenso verso un'iniziativa utile solo a produrre l'ennesimo e ricercato incidente diplomatico.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Flotilla spiaggiata: «Israele ci ha sequestrato» Ma a bordo droga, preservativi e capriole

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