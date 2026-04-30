Giorgia Meloni contro Israele e gli arresti illegali della Flotilla | Liberate gli italiani Con Roma protesta Berlino Tel Aviv | A bordo droga e preservativi – Il video

Il governo italiano ha condannato il sequestro delle navi della Flotilla Global Sumud, avvenuto durante un'operazione militare israeliana in acque internazionali vicino alla Grecia. La leader di un partito di governo ha espresso la richiesta di liberare gli italiani coinvolti, mentre a Berlino si sono svolte proteste contro quanto accaduto. Tel Aviv ha riferito che a bordo delle imbarcazioni si trovavano droga e preservativi.

È netta la condanna del governo italiano sul sequestro delle navi della Global Sumud Flotilla, dopo un’operazione militare delle forze israeliane in acque internazionali davanti alle coste della Grecia. Questa mattina la premier Giorgia Meloni ha convocato una riunione d’urgenza a palazzo Chigi, a cui hanno partecipato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, quello della Difesa Guido Crosetto e il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano. Nella nota diffusa alla fine del vertice, il governo chiede al governo israeliano «l’immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati», insieme al pieno rispetto del diritto internazionale e a garanzie sull’incolumità delle persone a bordo.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Giorgia Meloni contro Israele e il sequestro della Flotilla: «Liberate gli italiani fermati illegalmente». Tel Aviv: «A bordo droga e preservativi» – Il videoÈ netta la condanna del governo italiano sul sequestro delle navi della Global Sumud Flotilla, dopo un’operazione militare delle forze israeliane in... Flotilla, sinistra all'arrembaggio: "Israele terrorista". E Tel Aviv: "A bordo condom e droga"Una reazione annunciata quella di Israele nei confronti della Global Sumud Flotilla. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Presidente Meloni: stop all’accordo di associazione Ue-Israele!; Italia e Germania bloccano lo stop all’accordo Ue-Israele; La disinformazione internazionale ha trasformato la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni in un’icona anti-USA; Meloni su Libano: Bene i colloqui diretti con Israele, mantenere presenza internazionale al confine. Flotilla, la condanna di Meloni: Israele liberi immediatamente gli italiani fermatiGiorgia Meloni e il governo italiano condannato il blitz di Israele contro la Global Sumud Flotilla al largo di Creta e chiedono l'immediata liberazione degli ... lapresse.it Flotilla: la condanna di Giorgia MeloniIl caso della Flotilla sequestrata da Israele e la ferma condanna del Governo guidato da Giorgia Meloni. La dura presa di posizione. newsmondo.it Il secondo governo più longevo fra 48 ore, Giorgia Meloni punta al record In 80 anni sul podio della longevità della Repubblica ci sono solo governi di centrodestra - facebook.com facebook Un declino firmato Giorgia Meloni: potere d’acquisto che crolla rispetto al 2021, debito pubblico più alto d’Europa (siamo stati superati anche dalla Grecia) e pressione fiscale al 43,1%. Quello con la realtà mostrata dall’Istat è l’unico spread che la Premier non x.com