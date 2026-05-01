Flotilla fermato un livornese | scoppia la protesta in città

Una protesta è scoppiata in città dopo che un uomo di Livorno è stato fermato dalla Marina israeliana. Tra aprile e maggio, la stessa forza navale ha fermato 175 civili, tra cui 23 italiani, al largo di Creta. La vicenda ha suscitato reazioni tra la popolazione locale, con manifestazioni di solidarietà e richieste di chiarimenti. La questione riguarda le operazioni militari e le modalità di fermo dei civili in mare.

?? Cosa sapere La Marina israeliana ferma 175 civili tra cui 23 italiani presso Creta tra aprile e maggio. A Livorno circa mille manifestanti protestano al Varco Fortezza per l'attivista Dario Chiantello. Dario Chiantello, attivista del Teatro Officina Refugio residente a Livorno, risulta tra i 175 civili fermati dalla Marina israeliana durante l'abbordaggio della Global Sumud Flotilla avvenuto nella notte tra mercoledì 30 aprile e giovedì 1 maggio in acque internazionali. L'operazione milit .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Flotilla, fermato un livornese: scoppia la protesta in città Notizie correlate Flotilla, anche un livornese tra gli attivisti "sequestrati". Rabbia al presidio in città: "Israele governo criminale". VIDEOCi sarebbe anche un livornese tra gli italiani fermati nella notte tra mercoledì e giovedì 30 aprile dalla Marina israeliana durante l'abbordaggio... Ilaria Salis arriva in città e scoppia la protesta: "Non è un buon esempio"Un incontro al Circolo Arci con l’europarlamentare Ilaria Salis scatena la polemica. Panoramica sull’argomento Si parla di: Flotilla, anche un livornese tra gli attivisti sequestrati. Rabbia al presidio in città: Israele governo criminale. VIDEO. Flotilla, tra i fermati due trevigiani: l'attivista Luca Cuzzato e la skipper Beatrice Lio. L'ultimo video: «Ci stanno abbordando»TREVISO - Ci sono anche due trevigiani a bordo delle navi della Global Sumud Flotilla intercettate e abbordate questa notte in mare dalle forze militari israeliane. Dirette a Gaza per ... ilgazzettino.it Chi sono gli italiani fermati da Israele sulla FlotillaTra i 211 attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dagli israeliani con un blitz in acque internazionali, al largo di Creta, ci sarebbero anche 23 italiani ... corriere.it