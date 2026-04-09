Ilaria Salis arriva in città e scoppia la protesta | Non è un buon esempio

Un incontro al Circolo Arci con l’europarlamentare ha attirato l’attenzione della città, suscitando la reazione di alcuni cittadini. Durante l’evento è comparso uno striscione con la scritta “Salis, basta giustificare la violenza”. La presenza dell’europarlamentare ha generato discussioni tra i partecipanti, mentre la protesta si è concentrata sulla percezione del suo ruolo pubblico e sul suo comportamento. La vicenda ha suscitato diverse reazioni tra i presenti.

Un incontro al Circolo Arci con l’europarlamentare Ilaria Salis scatena la polemica. E compare anche uno striscione: “Salis, basta giustificare la violenza”. È successo a Seregno dove martedì sera, al Circolo Tambourine, è stato organizzato un incontro: tra gli ospiti della serata anche Ilaria. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: A Cinisello scoppia il caso Ilaria Salis. Il sindaco pro remigrazione: "Non la vogliamo in città" Ilaria Salis: controllo di polizia in hotel. La protesta sua e di Avs. Questura: “Richiesta dalla Germania. Nessuna perquisizione”Prima del corteo 'No Kings' a Roma è scoppiato il caso Ilaria Salis, con l'eurodeputata Avs che ha denunciato sui social di essere stata sottoposta a... Temi più discussi: Ilaria Salis: Un’ora di domande sul corteo, violati i miei diritti di parlamentare; Diverse cose non tornano sul controllo di polizia a Ilaria Salis; A Cinisello scoppia il caso Ilaria Salis. Il sindaco pro remigrazione: Non la vogliamo in città; Il controllo di polizia su Ilaria Salis prima della manifestazione No Kings: dettagli e polemiche. Ilaria Salis, controllo polizia in hotel a Roma. Cosa è successo e cosa sappiamoLa notizia è stata comunicata dai leader di Avs, in una nota: Ilaria Salis, nostra eurodeputata, ha denunciato di essere stata svegliata da due agenti di polizia che si sono presentati nella sua came ... tg24.sky.it Controllo a Ilaria Salis, ecco l'errore: nessuno in Questura si accorge del nome. La richiesta dalla Germania sulla «banda del martello»Il nuovo caso Salis parte da un errore grave: nessuno nella sala operativa della Questura di Roma ha collegato il nome dell’europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra — al centro fra il 2023 e il 202 ... roma.corriere.it Ilaria Salis sulle politiche del Governo Meloni a #InAltreParole Guarda la puntata su App La 7 e http://La7.it! Clicca sul link che trovi in bio #la7 #IlariaSalis #Meloni #Ungheria #democraziailliberale - facebook.com facebook Prima Ilaria Salis e ora la sua collega di partito Hassan. Nella sinistra europea sono sempre più evidenti i legami con gruppi sovversivi e fondamentalisti. Salis con i suoi amici della “banda del martello” è accusata di essere andata in giro per l’Europa a co x.com