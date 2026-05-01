Flotilla anche un livornese tra gli attivisti sequestrati Rabbia al presidio in città | Israele governo criminale VIDEO

Durante la notte tra il 30 aprile e il primo maggio, la Marina israeliana ha sequestrato la Global Sumud Flotilla in acque internazionali a circa 70 miglia dall'isola di Creta. Tra gli attivisti italiani fermati si trova anche un cittadino di Livorno. La notizia ha suscitato proteste, con alcuni manifestanti che si sono radunati in città esprimendo rabbia e accusando il governo israeliano di comportamenti considerati criminali.

Ci sarebbe anche un livornese tra gli italiani fermati nella notte tra mercoledì e giovedì 30 aprile dalla Marina israeliana durante l'abbordaggio della Global Sumud Flotilla in acque internazionali, a circa 70 miglia al largo dell'isola di Creta e a oltre 600 dalle coste di Israele. Si tratta di.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate A Bari il presidio a sostegno della Flotilla: "Israele liberi gli attivisti"Numerosi cittadini hanno preso parte, nel pomeriggio del 30 aprile, al presidio a sostegno della Global Sumud Flotilla, la missione composta da... Israele ferma la Flotilla, in migliaia in piazza per gli attivisti bolognesi | FOTO e VIDEONella serata di giovedì 30 aprile, migliaia di persone si sono radunate in Piazza Nettuno a Bologna per esprimere solidarietà agli attivisti della... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Livorno si prepara a scendere in piazza a sostegno della Flotilla. Flotilla, l'abbordaggio di Israele. I marchigiani a bordo: Droni e motoscafi, salvi per un soffioMomenti di tensione per i tre marchigiani sulle navi della spedizione umanitaria diretta a Gaza. Ci hanno assaltato in acque internazionali, lontanissimi dalla Striscia. Presidi nelle Marche ... rainews.it Chi sono gli italiani fermati da Israele sulla FlotillaTra i 211 attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dagli israeliani con un blitz in acque internazionali, al largo di Creta, ci sarebbero anche 23 italiani ... corriere.it