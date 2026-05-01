Flotilla conferma sbarco italiani a Creta | Nostre barche distrutte e lasciate affondare da Israele

Stamattina, circa 175 attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui 23 italiani, sono sbarcati sull'isola di Creta. Le forze israeliane li avevano intercettati nella zona Sar greca. La flottiglia ha dichiarato che le proprie barche sono state distrutte e lasciate affondare dall’esercito israeliano durante l’intervento. La situazione si è svolta in acque internazionali e ha coinvolto diverse imbarcazioni della flottiglia.

Circa 175 attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui i 23 italiani, sono sbarcati stamattina sull'isola di Creta dopo essere stati intercettati in zona Sar greca dalle forze israeliane. Sette attivisti, invece, erano stati lasciati alla deriva e sono stati soccorsi da Open Arms.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Flotilla, Orfini (Pd): “Da Israele atto criminale, Meloni complice di chi rapisce gli italiani”L'abbordaggio della Global Sumud Flotilla è "un atto di pirateria", dice a Fanpage. Israele intercetta la Flotilla vicino a Creta: fermati 175 attivisti e 21 barche. Le altre hanno invertito la rottaTEL AVIV – Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per portare aiuti umanitari, è stata intercettata stanotte, 30 aprile 2026, dalle motovedette... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Breaking News delle 16.00 | Flotilla, Meloni chiede liberazione italiani; Omicidio di Niko Tacconi ad Ascoli, oggi Bellini davanti al Gip. Resta il nodo della capacità di intendere e volere. Flotilla conferma sbarco italiani a Creta: Nostre barche distrutte e lasciate affondare da IsraeleCirca 175 attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui i 23 italiani, sono sbarcati stamattina sull'isola di Creta dopo essere stati intercettati in ... fanpage.it