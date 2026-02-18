Elly Schlein denuncia che il governo cerca di includere anche la Protezione Civile nell'autonomia differenziata. La leader del Partito Democratico afferma di essere preoccupata perché questa mossa potrebbe indebolire l’unità nazionale. Durante il Consiglio dei Ministri di oggi, si discuterà delle intese con quattro regioni, ma l’eventuale inserimento della Protezione Civile ha sollevato critiche. La questione riguarda la gestione delle risorse e la capacità di intervento in emergenze. La discussione si aspetta si sviluppi nelle prossime ore.

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Siamo preoccupati. Oggi in Consiglio dei Ministri si approveranno le pre-intese sull'autonomia differenziata con 4 regioni. Attenzione, perché tra le materie che vogliono destinare a maggiore autonomia c'è anche la protezione civile". Lo ha detto Elly Schlein a Siderno. "Io credo che dovremmo fermarci e riflettere tutti su quello che serve a un grande paese per non aumentare i divari territoriali, ma far avere soprattutto alle regioni più fragili tutto il supporto che serve in termini di risorse, competenza e prevenzione del dissesto idrogeologico. Quindi naturalmente siamo qui a mettere questa attenzione particolare". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Autonomia: Schlein, 'governo vuole inserire anche Protezione Civile, siamo preoccupati'**

