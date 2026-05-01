A Creta, un corteo spontaneo rallenta un convoglio di autobus con 173 attivisti, che sono stati fatti sbarcare dopo un intervento della Marina israeliana. Nel frattempo, le autorità israeliane tengono sotto custodia due portavoce della Flotilla, uno di origini palestinesi e l’altro brasiliano, con l’intenzione di interrogarli nello Stato ebraico. La situazione si svolge in un clima di tensione tra le parti coinvolte.

Da una parte il “ trattenimento ” da parte della Marina israeliana dei due portavoce della Flotilla, lo spagnolo di origini palestinesi Saif Abdelrahim Abukeshek e il brasiliano Thiago de Ávila: le autorità di Tel Aviv vuole interrogarli nello Stato ebraico. Per gli attivisti e le associazioni si tratta piuttosto un “ rapimento ” o un “sequestro”, al di là di qualsiasi legalità, a cominciare dal fatto che i due – insieme ad altre decine di attivisti della flotta Global Sumud con rotta su Gaza – sono stati “braccati” e fermati in acque internazionali, al largo dell’ isola di Creta, a distanza notevole dalle coste di Israele e della Palestina occupata.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, a Creta corteo spontaneo rallenta il convoglio di bus con i 173 attivisti fatti sbarcare dopo il blitz della Marina di Israele

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