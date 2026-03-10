Rosolini | 250 piante creano una microforesta industriale

Nel pomeriggio di domenica 8 marzo, nella zona artigianale di Rosolini, sono state piantate oltre 250 piante autoctone, creando così una microforesta industriale. L’intervento ha interessato un’area destinata agli insediamenti produttivi, trasformandola in un nuovo spazio verde. L’iniziativa ha coinvolto gli operatori locali, che hanno contribuito alla messa a dimora delle piante nel territorio.

Un nuovo polmone verde è nato domenica 8 marzo nel cuore della zona artigianale di Rosolini, dove oltre 250 piante autoctone sono state messe a dimora nell’area del Piano per gli insediamenti produttivi. Questa iniziativa, resa possibile dalla sinergia tra BAPS – Banca Agricola Popolare di Sicilia, l’associazione RimboschiAmo e la sezione locale degli scout CNGEI, segna un punto di svolta nella riqualificazione ambientale di uno spazio industriale spesso trascurato. L’operazione non si limita a una semplice piantumazione: le specie selezionate, quindici varietà mediterranee come pino domestico, mandorlo e carrubo, sono state disposte secondo il metodo della micro-foresta, con una densità media di due esemplari al metro quadrato per stimolare una crescita rapida e competitiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rosolini: 250 piante creano una microforesta industriale Articoli correlati Leggi anche: Legambiente, a Scampia la prima Microforesta di Comunità: 800 piante per rigenerare il quartiere Leggi anche: Virtus, cavalca l’onda. "Loro creano tanto gioco. Servirà una partita super»