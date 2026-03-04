Il fascino delle sirene del Pontelungo

Le quattro sirene in marmo poste ai piedi del Pontelungo, recentemente riaperto al traffico, sono state sottoposte a un intervento di restauro che risale agli ultimi anni del Novecento. La loro presenza, che richiama un fascino antico, rimane un elemento distintivo della struttura, attirando l’attenzione di chi attraversa il ponte. La loro condizione e il lavoro di recupero sono stati oggetto di notizie recenti su alcuni quotidiani locali.

Ho letto sul Resto del Carlino che le quattro sirene in marmo poste ai piedi del Pontelungo riaperto al traffico sono state restaurate l'ultima volta a fine Novecento. Credo siano da considerare un piccolo patrimonio architettonico della città a cui vale la pena di offrire manutenzione. Per questo motivo mi piacerebbe che le autorità le facessero almeno pulire per renderle adeguate al nuovo ponte. Liliana Fantuzzi

