Nel cimitero di Prairie Creek in Florida si registra un crescente numero di scelte per sepolture ecologiche. Negli ultimi anni, sempre più persone optano per questo tipo di sepoltura, che mira a ridurre l’impatto ambientale rispetto ai metodi tradizionali. La tendenza si nota tra coloro che desiderano un’alternativa più sostenibile, preferendo soluzioni che rispettino maggiormente l’ambiente.

Poiché negli ultimi anni è aumentato l’interesse per forme alternative di sepoltura, alcuni si sono rivolti a sepolture ecologiche o di conservazione, per ridurre l’impatto ambientale del loro passaggio. Mentre le pratiche convenzionali come l’imbalsamazione fanno uso di noti agenti cancerogeni come la formaldeide, mentre le cremazioni bruciano combustibili fossili per produrre energia, le sepolture naturali o ecologiche sono quelle che riducono al minimo l’uso di materiali non rinnovabili. Al Prairie Creek Conservation Cemetery in Florida, le sepolture naturali sono combinate con la conservazione del territorio. Le tombe vengono scavate a mano e i corpi vengono sepolti solo in bare o sudari realizzati con materiali biodegradabili come bambù o cotone.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Florida, al Prairie Creek Conservation Cemetery sempre più persone scelgono le sepolture ecologiche

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