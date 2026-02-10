Sempre più persone scelgono la SPA a San Valentino

Sempre più coppie romane preferiscono trascorrere San Valentino in spa piuttosto che tra fiori e cene romantiche. Negli ultimi anni, questa scelta si sta diffondendo sempre di più, con molte coppie che decidono di regalarsi un momento di relax e benessere. La tradizione sta cambiando: il 14 febbraio si preferisce coccolarsi e staccare dalla routine, invece di passare la serata tra luci soffuse e cene eleganti.

San Valentino non è più soltanto la festa dei fiori e delle cene a lume di candela. A Roma, negli ultimi anni, si sta affermando una tendenza diversa e più intima: sempre più coppie scelgono di celebrare il 14 febbraio regalando – o regalandosi – un’esperienza di benessere. Un segnale chiaro di come il modo di vivere l’amore stia cambiando, puntando meno sull’apparenza e più sulla qualità del tempo condiviso. Secondo operatori del settore e osservatori del turismo urbano, il wellness è diventato uno dei regali più ricercati per San Valentino, soprattutto tra chi desidera staccare dalla routine quotidiana e ritagliarsi un momento autentico di connessione con il partner.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

