Cobolli-Zverev il pronostico | Flavio ci riprova dopo il successo di Monaco

Il tennista romano affronta un tedesco in un match valido per un Masters 1000, cercando di raggiungere la sua prima semifinale in questa categoria. Dopo aver ottenuto un risultato positivo a Monaco, si presenta con l’obiettivo di confermarsi in un torneo di livello elevato. La sfida si svolge su campi veloci e si preannuncia molto combattuta, con entrambe le parti desiderose di avanzare nel tabellone.

Il tennista romano cerca la sua prima semifinale in un Masters 1000 nel confronto con il tedesco, appena battuto in Germania Non solo Jannik Sinner ma forse anche Flavio Cobolli: l'Italia potrebbe portare il secondo tennista nelle semifinali del Masters 1000 di Madrid nel caso in cui il romano battesse Zverev, con cui ha appena vinto il confronto diretto a Monaco di Baviera. E allora scopriamo pronostico e quote di Cobolli-Zverev in programma giovedì 30 aprile alle ore 20. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Cobolli, dopo il successo di Monaco di Baviera dove aveva superato proprio Zverev con un netto 6-3 6-3, sta volando anche nel Masters 1000 di Madrid, dove potrebbe raggiungere la semifinale nel caso in cui facesse il bis con il tedesco.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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