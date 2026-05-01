Il direttore sportivo del Flamengo ha espresso gratitudine nei confronti della Juventus, sottolineando come i due calciatori, Danilo e Alex Sandro, abbiano portato alla squadra una mentalità vincente. La dichiarazione è stata pubblicata in un articolo di JuventusNews24, che riporta le parole del dirigente brasiliano. Entrambi i giocatori sono stati coinvolti in un passaggio di ruolo tra i due club, generando attenzione sulla loro influenza nel nuovo contesto.

. Le parole del dirigente brasiliano. José Boto, direttore sportivo del Flamengo ha raccontato a Tuttosport l’importanza di avere portato nel club due ex Juve, Danilo e Alex Sandro, con i quali ha vinto l’ultima Copa Libertadores (e guida il suo girone attualmente con due vittorie e un pareggio). Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata MENTALITA’ – « Danilo e Alex Sandro ci danno una mentalità vincente che non tutti hanno. Tutti vogliono vincere, è quasi una banalità. Per noi sono calciatori chiave perché lo provano ogni giorno, per come si allenano, per il tempo che spendono prima e dopo l’allenamento, sono un esempio per gli altri ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Boto (ds Flamengo) ringrazia la Juve: «Danilo e Alex Sandro ci danno una mentalità vincente»

Notizie correlate

Danilo e Alex Sandro: il legame eterno tra i due fratelli del FlamengoDanilo e Alex Sandro si ritrovano al Flamengo dopo aver condiviso anni di successi in Europa, in particolare durante l’esperienza comune alla...

Danilo: "Quando Alex Sandro è andato via dalla Juve ho pianto. Ancelotti mi prese al Real, poi..."“Quando Alex Sandro ha lasciato la Juventus mi ha fatto piangere in campo, perché avevamo combattuto tante battaglie insieme”.

Panoramica sull’argomento

Josè Boto (ds Flamengo): Danilo ed Alex Sandro ci hanno dato la mentalità vincenteIntervistato dal Corriere dello Sport, Josè Boto, ds del Flamengo, si sofferma sulla scelta degli ex juventini Danilo ed Alex Sandro di tornare a giocare in patria, nella ... tuttojuve.com

Alex Sandro torna in Brasile, al FlamengoIl terzino della nazionale brasiliana Alex Sandro, 33 anni, ha firmato per il Flamengo. Il club di Rio de Janeiro ha annunciato il suo ritorno a casa dopo nove stagioni alla Juventus. Ha decine di ... ansa.it