Danilo e Alex Sandro sono tornati a giocare entrambi nel Flamengo, dopo aver trascorso diversi anni in Europa, soprattutto durante il periodo trascorso alla Juventus. I due fratelli, entrambi calciatori professionisti, hanno condiviso esperienze di successo nel calcio internazionale e ora si trovano di nuovo insieme nella squadra brasiliana. La loro presenza contemporanea rappresenta un ritorno alla formazione di club brasiliani dopo aver maturato esperienze all’estero.

Danilo e Alex Sandro si ritrovano al Flamengo dopo aver condiviso anni di successi in Europa, in particolare durante l’esperienza comune alla Juventus. Il legame tra i due difensori brasiliani emerge in un documentario prodotto dalla società di Rio de Janeiro in vista della nuova edizione della Copa Libertadores. Il rapporto tra i due atleti è nato molto prima dell’approdo in Italia, avendo condiviso gli spogliatoi già all’interno del Santos e del Porto. Questa fratellanza si è consolidata attraverso il superamento di numerose difficoltà e la conquista di vari trofei in tre nazioni differenti. La separazione avvenuta a Torino ha colpito profondamente Danilo, che ha ammesso di aver versato lacrime direttamente sul terreno di gioco nel momento in cui Alex Sandro ha lasciato la Juventus. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Danilo e Alex Sandro: il legame eterno tra i due fratelli del Flamengo

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