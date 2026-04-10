I soldi pubblici ai data center in Ohio | il sistema Wexner-Epstein

In Ohio, i data center e le infrastrutture legate all’intelligenza artificiale delle grandi aziende tecnologiche sono stati sviluppati grazie all’intervento di Leslie Wexner, uno dei più ricchi dello Stato, e di Jeffrey Epstein, suo ex gestore finanziario. Questa rete di infrastrutture pubbliche e private si lega a un sistema che coinvolge le attività imprenditoriali di Wexner e le connessioni di Epstein, già al centro di numerose inchieste.

Riassunto della puntata precedente: i data center e le infrastrutture AI delle Big Tech (Amazon, Meta, Google e Microsoft) si trovano in Ohio grazie all’attività imprenditoriale promossa dall’uomo più ricco dello Stato, Leslie Wexner, e dal suo ex gestore finanziario e factotum, Jeffrey Epstein. Le partnership da loro create con enti pubblici controllano le istituzioni locali; in alcuni casi, come a New Albany, sostituendole. Dopo aver trasformato la piccola New Albany in una partnership pubblico-privata sotto il suo controllo, Wexner ha esteso la sua attività a Columbus, capitale dello stato dell’Ohio, fondando la Columbus Partnership, una “organizzazione senza scopo di lucro” che di fatto dirige lo sviluppo economico della regione con la partnership pubblico-privata One Columbus (la finanziano J. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I soldi pubblici ai data center in Ohio: il sistema Wexner-Epstein Epstein, nuove accuse contro il principe Andrea: rimborsi per massaggi e viaggi con soldi pubbliciIl caso Epstein torna a scuotere la monarchia britannica e ad aggravare la posizione dell’ex duca di York. La guerra ai data center in LombardiaLa richiesta di nuove strutture arriva per il 60 per cento alla regione, che pensa a una nuova legge capace di mettere il turbo allo sviluppo del... Argomenti più discussi: Blog | I soldi pubblici ai data center in Ohio: il sistema Wexner-Epstein; Blog | Epstein l'immobiliarista che a New Albany attirava le Big Tech; Epstein l’immobiliarista che a New Albany attirava le Big Tech. I soldi pubblici ai data center in Ohio: il sistema Wexner-EpsteinRiassunto della puntata precedente: i data center e le infrastrutture AI delle Big Tech (Amazon, Meta, Google e Microsoft) si trovano in Ohio grazie all’attività imprenditoriale promossa dall’uomo più ... ilfattoquotidiano.it Notizie.com. . Le ombre del caso Jeffrey Epstein tornano a scuotere le fondamenta delle più prestigiose università americane. Da Harvard all’Ohio State, fino all’Haverford College, è in corso una vera e propria "resa dei conti" morale: migliaia di studenti e do - facebook.com facebook