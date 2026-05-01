Fittipaldi e Éclat Racing | dialogo sul futuro del motorsport storico

A Bari, Emerson Fittipaldi ha incontrato il team Éclat Racing di Nicola Cippone per discutere del futuro del motorsport storico. Durante l'incontro, si è parlato della Lotus, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio tecnico legato alle vetture del passato. L'incontro ha coinvolto elementi di approfondimento sulla storia e sui progetti legati alle auto storiche del settore.

? Cosa sapere Emerson Fittipaldi incontra il team Éclat Racing di Nicola Cippone a Bari.. Il dialogo sulla Lotus mira a valorizzare il patrimonio tecnico del motorsport storico.. A Bari, durante la 9ª Rievocazione Storica del Gran Premio, il pluricampione della Formula 1 Emerson Fittipaldi ha incontrato il team ASD Éclat Racing guidato da Nicola Cippone per discutere del futuro del storico. Il momento si è inserito nel quadro delle celebrazioni per il 60° anniversario dell’Automotoclio Storico Italiano, portando in città un confronto che unisce la memoria sportiva alla progettualità tecnica sulla Lotus Eclat. La conversazione tra il pilota brasiliano di 79 anni e i rappresentanti del team ha messo in luce una visione comune sulla valorizzazione dei marchi leggendari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fittipaldi e Éclat Racing: dialogo sul futuro del motorsport storico Notizie correlate Leggi anche: STEM Racing Italy: l’ITS Cuccovillo accelera tra ingegneria e motorsport Leggi anche: Tra fotovoltaico e biometano: il nuovo impianto di Racing Bulls porta la sostenibilità nel motorsport