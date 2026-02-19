STEM Racing Italy | l’ITS Cuccovillo accelera tra ingegneria e motorsport

L’ITS Cuccovillo ha conquistato il primo posto nelle qualifiche di STEM Racing Italia, portando a casa il successo grazie alla passione per ingegneria e tecnologia. La vittoria deriva dall’impegno degli studenti e dall’uso di strumenti innovativi, come simulatori e modelli 3D. La scuola pugliese ha dimostrato di saper unire teoria e pratica, creando un team competitivo che ha affrontato con determinazione le sfide della gara. L’esperienza si svolge tra prove tecniche e analisi dei dati, coinvolgendo giovani talenti nel mondo del motorsport.

L'ITS Cuccovillo di Bari guida le qualifiche di STEM Racing per il centro-sud. Un progetto tra scuola e motorsport che unisce stampa 3D e ingegneria, portando i talenti pugliesi verso Imola e Singapore Non è solo una gara di velocità, ma una competizione di cervelli, tecnologia e visione industriale. Il motorsport educativo sbarca in Puglia grazie all'ITS Cuccovillo, che si conferma protagonista assoluto delle Qualifiche italiane di STEM Racing. Il programma internazionale, che fonde ingegneria, manifattura digitale e passione per le corse, ha trovato nella sede di Bari il proprio cuore pulsante per l'area centro-sud.