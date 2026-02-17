Sei firme davanti al notaio | cade l’amministrazione Prefetto propone lo scioglimento arriva il commissario

Vincenzo Castrillo, sindaco di Raviscanina, ha firmato davanti al notaio, segnando la fine anticipata del suo mandato. La decisione arriva dopo aver raccolto sei firme di cittadini che chiedevano lo scioglimento dell’amministrazione. Il prefetto ha ora avviato le procedure, e nelle prossime ore arriverà il commissario che prenderà il controllo del Comune.

Crisi irreversibile in Municipio: spaccatura nella maggioranza, sospeso il Consiglio comunale. Il viceprefetto Stefano Italiano guiderà l’Ente fino alle elezioni Sei firme davanti al notaio e l’esperienza amministrativa del sindaco di Raviscanina Vincenzo Castrillo si chiude anticipatamente. Sei consiglieri comunali – tre di maggioranza e tre di minoranza – hanno formalizzato la fine dell’era Castrillo, determinando la caduta dell’amministrazione nel comune dell’Alto Casertano. A sottoscrivere l’atto sono stati, oltre all’intero gruppo di opposizione capitanato dall’ex sindaco Ermanno Masiello, anche tre esponenti ormai fuori asse rispetto alla maggioranza: Daniele De Balsi, Bruno Corona – estromesso dalla giunta proprio il giorno precedente – e Giovambattista De Sisto.🔗 Leggi su Casertanews.it

A Castro, l’amministrazione del sindaco Luigi Fersini si è conclusa anticipatamente con le dimissioni di sei membri.

A Marcianise, l’amministrazione Trombetta si conclude con l’uscita di tredici consiglieri, portando alla caduta dell’esecutivo.

