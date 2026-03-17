A San Vero Milis, la campagna elettorale si avvia con la raccolta di 30 firme in vista delle elezioni comunali che si terranno il 7 e 8 giugno. I cittadini coinvolti stanno contribuendo a sostenere le candidature per il futuro del paese, mentre le autorità locali si preparano a gestire le consultazioni. La mobilitazione segna l'inizio di un periodo di attività politica nel Comune.

La primavera politica a San Vero Milis si prepara con l’avvio della raccolta firme per le elezioni comunali previste per il 7 e 8 giugno prossimi. La lista civica San Vero Milis e Marine, Futuro insieme ha lanciato la campagna di supporto popolare per garantire la propria presenza alle urne, fissando come obiettivo minimo le 30 sottoscrizioni necessarie per la validazione del candidato sindaco Andrea Atzori. I cittadini maggiorenni iscritti alle liste elettorali del comune possono confermare il proprio sostegno recandosi presso l’Ufficio Anagrafe-Elettorale muniti di documento d’identità. Gli orari dedicati alla firma sono stati stabiliti con precisione: lunedì dalle 16 alle 18, mentre martedì, mercoledì e venerdì l’ufficio accoglie tra le 11 e le 13. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elezioni a San Vero Milis: 30 firme per il futuro di Marine

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