Firenze la musica in musei e cenacoli | al via i concerti l’Orchestra della Toscana

A Firenze, dal 16 marzo 2026, si svolgono concerti dell’Orchestra della Toscana nei principali musei e cenacoli rinascimentali. L’iniziativa coinvolge luoghi storici della città, creando un collegamento tra le opere d’arte e le esibizioni musicali. L’obiettivo è offrire al pubblico un’esperienza che unisce la bellezza visiva e sonora dei luoghi storici fiorentini.

Firenze, 16 marzo 2026 - La musica risuona nei grandi cenacoli rinascimentali di Firenze e lo fa con un progetto che mette in dialogo due patrimoni straordinari della città: la pittura e la musica. Nasce così “I luoghi dell’ascolto ”, nuova rassegna concertistica che porterà l’Orchestra della Toscana nei refettori affrescati di alcuni dei musei statali più suggestivi della città. Promossa dalla Direzione regionale Musei nazionali della Toscana, in collaborazione con la Fondazione Orchestra Regionale Toscana, con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, l’iniziativa propone sei concerti da aprile a giugno 2026 tra il Museo di San Marco e i cenacoli di Sant’Apollonia, Fuligno, Ognissanti e Andrea del Sarto a San Salvi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, la musica in musei e cenacoli: al via i concerti l’Orchestra della Toscana Articoli correlati Orchestra della Toscana per i Concerti della NormaleDopo la tournée in Spagna, Diego Ceretta e l’Orchestra della Toscana arretrano di qualche decennio e mettono a fuoco un punto sensibile della storia... 8 marzo, la giornata internazionale della donna. Dai musei gratis ai concerti: le iniziative a FirenzeFirenze, 8 marzo 2026 – A oramai mezzo secolo dall'ufficializzazione dall'Onu della Giornata Internazionale della donna, l'8 marzo resta una data... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Orchestra della Toscana Temi più discussi: Orchestra della Toscana. Tra Beethoven e Cherubini; La voce della musica; Cosa fare questa settimana a Firenze e dintorni; Orchestra Toscana Classica, al via la stagione che promuove giovani realtà. Orchestra della Toscana: Beethoven e CherubiniOrt: la nuova produzione arriva a Firenze mercoledì 11 ma le prime repliche iniziano venerdì 6 marzo a Figline ... nove.firenze.it Tre secoli di musica europea al Giglio con l’Orchestra della Toscana diretta da TjeknavorianSabato 21 marzo un programma che attraversa il simbolismo di Sibelius, l’equilibrio classico di Haydn e la vitalità della Quarta di Beethoven ... luccaindiretta.it Bandi 2026 - Orchestra della Toscana, Audizione per Tuba Di seguito tutte le info https://www.anbima.it/news-nazionali-contenitore/news-nazionali/2996-orchestra-della-toscana-audizioni-2026-tuba @inprimopiano Ministero della Cultura V - facebook.com facebook L’Orchestra della Toscana al Politeama con Beethoven e Cherubini x.com