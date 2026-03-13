il divario salariale come questione economica e democratica

Il Parlamento europeo ha approvato una relazione sul divario salariale e pensionistico tra uomini e donne. La discussione si è concentrata su come le differenze nelle retribuzioni influenzino l’indipendenza economica e la partecipazione al mercato del lavoro. La relazione evidenzia l’importanza di affrontare queste disparità per promuovere un sistema più equo e inclusivo.

Il Parlamento europeo approva la relazione sul divario salariale e pensionistico di genere. Princi: “Ridurre le disparità significa rafforzare autonomia economica e competitività”.. Il voto con cui il Parlamento europeo ha approvato la relazione sul divario salariale e pensionistico di genere segna un passaggio che va oltre la dimensione tecnica delle politiche del lavoro. È un momento in cui l’Europa riconosce che la disparità retributiva non è un residuo del passato, ma una frattura ancora aperta che incide sulla competitività, sulla coesione sociale e sulla sostenibilità del suo modello economico. In questo contesto si inserisce la posizione dell’eurodeputata calabrese Giusi Princi, relatrice ombra del provvedimento in Commissione EMPL, che richiama con forza la necessità di un cambio di passo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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