Addio alla libreria Hoepli? Milano si ribella | Diventi bottega storica per salvarsi

A Milano, i clienti, i dipendenti e gli appassionati di libri si oppongono alla possibile chiusura della libreria Hoepli, un punto di riferimento per molti. La libreria, nota anche come casa editrice, sta attraversando una fase di incertezza che ha suscitato reazioni di protesta. La comunità locale si sta mobilitando per evitare che questa storica istituzione scompaia dalla città.

Clienti, affezionati e, soprattutto, dipendenti non si arrendono alla chiusura della storica casa editrice e libreria Hoepli di Milano. Mentre i soci hanno deciso per la liquidazione volontaria della società che conta 156 anni di attività, chi lavora e ama questa realtà tutta meneghina è pronta a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

