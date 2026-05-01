Fine della fuga In carcere tre persone per la rapina da 9mila euro in tabaccheria

Tre persone sono state arrestate e portate in carcere in relazione a una rapina avvenuta in una tabaccheria, durante la quale sono stati sottratti circa 9.000 euro. Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, a tradirli sarebbe stata la loro curiosità di verificare se i soldi nascosti tra i biglietti di lotteria istantanea avessero un premio di valore. La rapina si sarebbe svolta pochi giorni fa, portando all’identificazione dei sospettati.

A incastrarli, secondo l’accusa, è stata la loro voglia di grattare. Di capire se insomma sotto l’inchiostro serigrafico vinilico di quel malloppo in biglietti di lotteria istantanea, vi potesse essere nascosto un congruo premio. E quando c’era, ecco che scattava l’incasso. I carabinieri hanno seguito il filo rosso dei ’ gratta e vinci ’ per tornare in caserma con le immagini immortalate dalle telecamere delle ricevitorie dove le somme erano state riscosse. Aggiungete tabulati, varchi stradali, un paio di perquisizioni e qualche pedinamento. E otterrete quattro nomi. E cioè quelli delle tre persone sospettate di avere realizzato in concorso la rapina a mano armata del 16 luglio 2025 al bar-tabaccheria ’Stella Marisa’ (o Sushi Bar) di Camerlona.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fine della fuga. In carcere tre persone per la rapina da 9mila euro in tabaccheria Notizie correlate Leggi anche: Feroce rapina nel bar-tabaccheria: titolare minacciato con pistola e coltello. Tre persone in carcere - VIDEO Perugia, colpo in banca da 9mila euro con la pistola giocattolo: 47enne arrestato dopo la fugaEseguito un arresto a Perugia, dove un uomo di 47 anni è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per rapina aggravata in una... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Fine della fuga. In carcere tre persone per la rapina da 9mila euro in tabaccheria; Fine della fuga a Madrid per il latitante ricercato dal 2022; Lo zoo spara agli scimpanzé dopo una fuga; Confindustria: Se la guerra dura fino a fine anno rischio crisi energetica più grave della storia. Fine della fuga. In carcere tre persone per la rapina da 9mila euro in tabaccheriaIdentificate dai carabinieri soprattutto grazie agli incassi delle vincite. Uno degli arrestati è una donna: era il palo e l’autista della spedizione. msn.com Radio1 Rai. . Ancora stallo sui negoziati per la fine della guerra in Iran. Trump, secondo il sito Axios, è stato informato dai vertici militari sui piani per il possibile attacco a Teheran. Il presidente statunitense, dopo la Germania, attacca anche la Spagna e poi l'I - facebook.com facebook Presidenza Figc, #Malagò: "Deciderò entro la fine della prossima settimana" x.com