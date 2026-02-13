Il giovane pilota di Catignano Mattia Bucci premiato dal presidente del consiglio regionale Sospiri

Da ilpescara.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha consegnato un premio a Mattia Bucci, il giovane pilota di Catignano, per aver portato in alto il nome della sua città durante le ultime gare di karting. La premiazione si è svolta alla presenza di amici e familiari, che hanno festeggiato con entusiasmo il successo del ragazzo. Bucci, 16 anni, si è distinto per aver ottenuto il primo posto in una competizione regionale, dimostrando grande determinazione e talento.

Premiato dal presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri il giovane pilota del Pescarese Mattia Bucci. Il presidente Sospiri ha sottolineato l'impegno, la passione e la determinazione di Bucci, augurandogli ulteriori successi futuri. Mattia Bucci ha espresso onore e gratitudine per il riconoscimento ricevuto dalla Regione, ribadendo il suo impegno nel rappresentare l'Abruzzo. Ha ringraziato chi lo ha supportato e ha dichiarato di essere pronto ad affrontare nuove sfide nel 2026 per confermare i risultati ottenuti. "Per noi – ha sottolineato Sartorelli - è una giornata importantissima perché come Automobile club avere un pilota come Mattia è veramente un privilegio.

