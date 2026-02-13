Il giovane pilota di Catignano Mattia Bucci premiato dal presidente del consiglio regionale Sospiri

Il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha consegnato un premio a Mattia Bucci, il giovane pilota di Catignano, per aver portato in alto il nome della sua città durante le ultime gare di karting. La premiazione si è svolta alla presenza di amici e familiari, che hanno festeggiato con entusiasmo il successo del ragazzo. Bucci, 16 anni, si è distinto per aver ottenuto il primo posto in una competizione regionale, dimostrando grande determinazione e talento.

Premiato dal presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri il giovane pilota del Pescarese Mattia Bucci. Il presidente Sospiri ha sottolineato l’impegno, la passione e la determinazione di Bucci, augurandogli ulteriori successi futuri. Mattia Bucci ha espresso onore e gratitudine per il riconoscimento ricevuto dalla Regione, ribadendo il suo impegno nel rappresentare l’Abruzzo. Ha ringraziato chi lo ha supportato e ha dichiarato di essere pronto ad affrontare nuove sfide nel 2026 per confermare i risultati ottenuti. “Per noi – ha sottolineato Sartorelli - è una giornata importantissima perché come Automobile club avere un pilota come Mattia è veramente un privilegio.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su catignano mattia

Il giovane pilota di Catignano, Mattia Bucci, si prepara a un 2026 pieno di impegni.

Ultime notizie su catignano mattia

Argomenti discussi: Incidente stradale a San Marino per Kimi Antonelli: il pilota di F1 è illeso; F1 | Ceccarelli: Antonelli ci crede, beata la sua incoscienza di pilota giovane; Paura per Kimi Antonelli. Incidente a San Marino, il giovane pilota sta bene; Kimi Antonelli, incidente a San Marino prima dei test di Formula 1: cosa è successo.

Incidente stradale a San Marino per Kimi Antonelli: il pilota di F1 è illesoIl giovane talento Mercedes era a bordo della propria auto con altre persone quando, per motivi ancora in fase di accertamento, il mezzo è finito contro un muro lungo la superstrada. Nessun altro ... tg24.sky.it

Incidente e tanta paura per Kimi Antonelli: il pilota illeso ma il bolide è distrutto. VideoIncidente stradale a San Marino per Kimi Antonelli, uscito illeso. Nella notte tra sabato 7 e domenica 8 febbraio il giovane pilota Mercedes di F1, a quanto appreso, era a bordo di una Mercedes, insie ... sport.tiscali.it

Mattia Bucci raddoppia: il talento pescarese originario di Catignano al via dei campionati DrivingItalia e ACI Esport 2026 Il giovane pilota approda nel mondo del simracing Il 2026 di Mattia Bucci si preannuncia come un anno di fuoco nel panorama del simraci - facebook.com facebook