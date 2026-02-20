Polo culturale del Consiglio regionale la Reggio BiC premiata dal presidente Cirillo

Il Polo culturale del Consiglio regionale di Reggio Calabria ha ospitato questa mattina una cerimonia di premiazione. La Reggio BiC, associazione che promuove lo sport paralimpico, ha ricevuto un riconoscimento dal presidente Cirillo. La cerimonia ha visto la partecipazione di atleti e allenatori, che hanno condiviso il loro entusiasmo per le sfide sportive. Alla fine dell’evento, alcuni atleti hanno raccontato le loro esperienze sul campo. La premiazione ha attirato l’attenzione di molti appassionati locali.

La squadra di mister Cugliandro si conferma ambasciatrice di sport e orgoglio calabrese, pronta a scrivere nuove pagine di storia nel panorama paralimpico nazionale e internazionale Si è svolta questa mattina, presso il Polo culturale del Consiglio regionale della Calabria, una cerimonia di riconoscimento dedicata agli atleti e alle atlete del mondo paralimpico calabrese. Tra le realtà premiate, protagonista la Reggio BiC, ricevuta dal presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo. L'iniziativa ha visto la partecipazione del Comitato Italiano Paralimpico Calabria, a testimonianza dell'attenzione istituzionale verso un movimento che negli ultimi anni ha saputo conquistare risultati di prestigio, anche oltre i confini nazionali.