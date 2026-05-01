Fin4Coop utile oltre i 2,1 milioni

L’assemblea generale di Fin4Coop si è riunita a Reggio, presso la Cantina Albinea Canali, per approvare il bilancio finale di un percorso triennale di trasformazione. Il documento evidenzia un utile netto di oltre 2,1 milioni di euro. La riunione ha sancito la conclusione di un ciclo di cambiamenti organizzativi e strategici iniziati tre anni fa.

È un bilancio che segna il compimento di un percorso triennale di trasformazione quello approvato dall’Assemblea generale di Fin4Coop – Finanza per le Cooperative, riunitasi a Reggio presso la Cantina Albinea Canali. I soci hanno dato il via libera alla gestione 2025 e rinnovato il Consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2029 che, come primo atto, ha confermato Andrea Lazzeretti (nella foto) alla presidenza e Giampiero Bergami nel ruolo di amministratore delegato per un nuovo mandato, riconfermando anche Lorenzo Cottignoli e Vittorio Zambella alla vicepresidenza. L’esercizio si è chiuso con un utile netto di 2 milioni 127 mila...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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