Dopo la sconfitta in semifinale all’ATP di Madrid, Arthur Fils ha commentato la partita dicendo che, con Jannik Sinner in campo, giocare bene non basta mai. La sfida si è conclusa con una vittoria in due set per l’italiano, lasciando Fils visibilmente sconsolato al termine dell’incontro. Nessuna altra dichiarazione è stata rilasciata dai due tennisti al termine del match.

Arthur Fils sconsolato al termine della semifinale dell'Atp di Madrid contro Jannik Sinner, persa in due set.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fils su Sinner: "Con lui giocare bene non è mai abbastanza"

L'analisi di SINNER vs JODAR a #Madrid

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