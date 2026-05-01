Durante la semifinale dell’ATP Masters 1000 di Madrid, il francese Arthur Fils ha perso contro Jannik Sinner. Dopo l’incontro, Fils ha commentato in conferenza stampa, evidenziando come il livello di gioco e il ritmo del suo avversario siano stati superiori rispetto a quelli mostrati durante la partita. La sfida si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha avanzato alla finale del torneo.

Il francese Arthur Fils è stato sconfitto da Jannik Sinner nella prima semifinale dell’ATP Masters 1000 di Madrid: il transalpino ha parlato in conferenza stampa, sottolineando la differenza nel livello di gioco e nel ritmo mostrato quest’oggi rispetto all’azzurro. Le difficoltà nell’affrontare Sinner: “ Le mie statistiche al servizio erano piuttosto deludenti. Ma scherzi a parte, è un grande campione. Non ha perso una partita da Doha. Sta giocando in modo incredibile, con molta fiducia. Colpisce la palla in modo molto pulito da entrambi i lati e serve anche molto bene. Il primo set è stato molto positivo per lui e piuttosto difficile per me. Ho dovuto adattarmi alla velocità della sua palla; è diverso quando giochi un’intera partita contro di lui.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arthur Fils: “Quando scendo in campo contro Sinner il mio tennis non è abbastanza”

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Prima finale in carriera per Jannik Sinner nel Master 1000 di Madrid. Il numero 1 del mondo ha superato il francese Arthur Fils (n. 25 del ranking Atp) in due set con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 25 minuti e senza concedere palle break. In finale l'altoate - facebook.com facebook

Battendo il francese Arthur Fils in semifinale al Mutua Madrid Open, Jannik Sinner ha aggiunto un altro record alla sua lista di primati. A 24 anni, è il più giovane ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti i nove Masters 1000 da quando questa categor x.com