Film cinema maggio 2026 | tutte le uscite da vedere

Trepida attesa per il nuovo capitolo di “Star Wars: The Mandalorian and Grogu” in uscita nelle sale dal 20 maggio. Molto atteso il nuovo “Kill Bill: The Whole Bloody Affair”. Maggio al cinema è sempre una promessa. È il mese in cui le sale si riempiono di storie che spaziano dall’avventura pura alla commozione silenziosa, dall’horror che toglie il sonno all’epica spaziale che fa venire voglia di guardare le stelle. Quest’anno il programma è particolarmente ricco e variegato: sette titoli da tenere d’occhio, ognuno con la sua voce e il suo mondo. 6 maggio – Mortal Kombat II (Warner Bros.) Chi è cresciuto davanti ai videogiochi sa già cosa aspettarsi, e chi invece si avvicina per la prima volta alla saga scoprirà un universo spettacolare e senza freni.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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