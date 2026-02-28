Nel mese di marzo 2026, Netflix presenta un ampio catalogo di nuove uscite, tra cui serie tv e film destinati a soddisfare diversi gusti. Tra i titoli più attesi ci sono “One Piece – La rotta maggiore” e “Oi vita mia”, che si aggiungono a un ricco ventaglio di prime visioni e novità per tutta la famiglia. La piattaforma rinnova così l’offerta di contenuti disponibili per gli abbonati.

Il mese di Marzo 2026 su Netflix è ricco di serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni. Grande attesa nel mese di marzo su Netflix per la seconda stagione del live action dedicato al manga di Eiichiro Oda. “ONE PIECE: Verso la Rotta Maggiore”, sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 10 marzo 2026. L’uscita sarà preceduta da 13 appuntamenti dedicati ai fan in tutto il mondo, tra cui anche l’Italia (a Milano il 6 e 8 marzo in Piazza Gae Aulenti). Il 20 marzo poi sarà la volta di “Peaky Blinders: The Immortal Man”, l’atteso film diretto da Tom Harper e scritto da Steven Knight, con il premio Oscar Cillian Murphy. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Netflix, tutte le uscite e le novità del mese di Marzo 2026: le serie e i film da non perdere da ‘One Piece – La rotta maggiore’ a ‘Oi vita mia’

Netflix, tutte le uscite e le novità del mese di Febbraio 2026: le serie e i film da non perdereIl mese di Febbraio 2026 su Netflix è ricco di serie tv e film per tutta la famiglia.

Netflix, tutte le uscite e le novità del mese di Gennaio 2026: le serie e i film da non perdere dal finale di Stranger Things a Bridgerton 4Gennaio 2026 su Netflix mostra un’anteprima di come sarà il nuovo anno, con tantissime serie tv e film per tutta la famiglia.

UNA DI FAMIGLIA (2025) Trailer ITA |Sydney Sweeney, Amanda Seyfried | Film Horror

Aggiornamenti e contenuti dedicati a One Piece.

Temi più discussi: Novità Netflix: tutte le uscite di Marzo 2026, il grande ritorno di One Piece e Peaky Blinders [LISTA]; Netflix febbraio 2026: tutte le nuove uscite del mese dell’amore; 6 titoli Netflix da vedere dal 23 febbraio al 1° marzo: torna Bridgerton 4 con la seconda parte; Netflix, le Serie TV in streaming a marzo 2026.

Netflix: tutte le uscite anime di marzo 2026Marzo sarrà un mese davvero ricco per Netflix, contraddistinto in particolare dall’arrivo di serie anime molto attese come Le bizzarre avventure di JoJo: Steel Ball Run e della seconda stagione della ... drcommodore.it

Netflix, le grandi novità del mese di marzo 2026 tra serie TV e filmNetflix apre un nuovo capitolo di uscite e, come sempre, la sensazione è quella di trovarsi davanti a un buffet di generi e vibrazioni diverse. Novità che puntano ai grandi nomi, serie che tornano con ... tecnoandroid.it

Il calcio di Sanji è semplicemente perfetto. ONE PIECE torna il 10 marzo. - facebook.com facebook