Il senato argentino approva la riforma del lavoro scontri tra manifestanti e polizia

Il senato argentino ha dato il via libera a una nuova riforma del lavoro, una decisione che ha scatenato scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La giornata è stata segnata da tensioni e cariche di polizia, mentre i dimostranti protestavano contro le modifiche proposte dal presidente Javier Milei. La riforma prevede una deregolamentazione del mercato del lavoro, e molti si oppongono a questa svolta. La situazione rimane calda e ancora da chiarire.

Il progetto di legge di "modernizzazione del lavoro" del presidente ultraliberista, che secondo i sindacati alimenterà la precarietà, passerà ora all'esame della camera dei deputati. Dal dicembre 2023 le politiche di austerità e deregolamentazione volute da Milei hanno già causato la perdita di quasi 300mila posti di lavoro tra settore pubblico e privato, secondo il segretariato del lavoro argentino. Ma il presidente vuole andare oltre, sfruttando il rafforzamento della sua posizione in parlamento dopo le elezioni legislative di metà mandato dell'ottobre scorso. Il governo sostiene che la riforma, insieme a una riduzione degli oneri sociali per i datori di lavoro, incoraggeranno la regolarizzazione di gran parte del lavoro nero, rafforzando l'economia argentina.

