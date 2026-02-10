I violenti scontri fra polizia e manifestanti antigovernativi a Tirana

Migliaia di manifestanti si sono scontrati con la polizia a Tirana, chiedendo le dimissioni del governo albanese. La protesta nasce da uno scandalo di corruzione che ha acceso gli animi e portato in strada molte persone. Gli scontri sono stati violenti, con lacrimogeni e cariche di alleggerimento. La polizia ha cercato di disperdere la folla, ma i manifestanti non si sono fermati. La situazione resta tesa e ancora da definire.

Migliaia di persone hanno protestato per chiedere le dimissioni del governo albanese, coinvolto in uno scandalo di corruzione Martedì sera a Tirana, la capitale dell’Albania, ci sono stati degli scontri fra alcuni manifestanti e la polizia durante una protesta per chiedere le dimissioni del governo del primo ministro Edi Rama, coinvolto da dicembre in uno scandalo di corruzione. Dopo un discorso del leader dell’opposizione, l’ex primo ministro Sali Berisha, alcuni manifestanti hanno lanciato dei fuochi d’artificio e decine di bombe molotov contro il palazzo del governo, provocando degli incendi. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - I violenti scontri fra polizia e manifestanti antigovernativi a Tirana Approfondimenti su Tirana Manifestazioni Guerriglia fra manifestanti e polizia a Torino durante il corteo per Askatasuna, le immagini degli scontri La polizia è intervenuta duramente durante il corteo pro Askatasuna a Torino. Scontri di Torino per l’Askatasuna, Piantedosi: “I manifestanti pacifici hanno fatto da scudo visivo ai violenti” Questa mattina a Torino si sono registrati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante una protesta legata ai movimenti indipendentisti baschi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Tirana Manifestazioni Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Guerriglia a Torino: il racconto in video dei violenti scontri; Violenza al corteo per Askatasuna: quella rete europea dei violenti che si muove in cerca di scontri. I timori per il Ponte; Askatasuna, dimesso poliziotto. Arrestato uno dei presunti aggressori. Violenti scontri tra polizia e manifestanti anti-OlimpiadiLa prima giornata delle Olimpiadi per quel che riguarda i risultati sportivi ha sorriso all'Italia con bene tre medaglie conquistate (1 oro, 1 argento e 1 bronzo). Tuttavia sono da registrare anche ... laziopress.it Scontri Violenti a Torino: La Manifestazione di Askatasuna Sotto i RiflettoriTensioni e violenze segnalate durante la manifestazione di Askatasuna a Torino: un resoconto dettagliato degli eventi. notizie.it Tirana, scontri tra polizia e manifestanti durante proteste anti-governo Una manifestazione contro il governo del premier Edi Rama è sfociata oggi in violenti scontri a Tirana tra i manifestanti e le forze di polizia. La protesta, indetta dal leader dell’opposizione e - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.