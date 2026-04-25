? Cosa sapere La serie Filing for Love debutterà il 25 aprile sul canale tvN.. Joo In Ah declassa l'auditor Noh Ki Joon nel gruppo Haemu.. Il debutto di Filing for Love è fissato per le ore 21:10 KST di questo 25 aprile sul canale tvN, con la disponibilità internazionale garantita dalla piattaforma Viki. La nuova produzione romantica in salsa comedy sta già attirando l’attenzione del pubblico grazie alla pubblicazione di nuovi scatti che ritraggono il primo, turbolento incontro tra i protagonisti. La trama ruota attorno a Noh Ki Joon, un professionista d’eccellenza nel settore dell’audit di una grande multinazionale, la cui carriera subisce una brusca virata quando viene declassato a un team specializzato nella gestione delle irregolarità interne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Filing for Love: scontro tra boss, lei lo declassa al primo incontro

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