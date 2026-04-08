Il 25 aprile alle 21:10 KST andrà in onda su tvN e sarà presente su Viki il nuovo drama romantico intitolato Filing for Love. La serie si concentra su vicende ambientate in un ufficio, con tematiche legate a segreti e potere. La produzione si inserisce nel genere romantico, attirando l’attenzione di un pubblico interessato a storie ambientate in ambienti lavorativi.

Il 25 aprile alle ore 21:10 KST debutterà su tvN e sarà disponibile su Viki il nuovo drama romantico Filing for Love. La serie mette in scena le vicende di Noh Ki Joon, un dipendente eccellente di una grande azienda, travolto da un improvviso trasferimento interno. La trama ruota attorno a un brusco cambio di fortuna professionale. Noh Ki Joon, interpretato da Gong Myoung, è l’elemento di punta dell’ufficio audit della società, ma viene spostato forzatamente nel team incaricato della gestione delle irregolarità interne. Questo spostamento lo porta a interagire con Joo In Ah, la responsabile del team. Il personaggio, vestito da Shin Hae Sun, è descritto come una figura eccentrica e rigorosa, che non ammette sbavature nell’esecuzione del proprio lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Segreti e potere in ufficio: arriva il drama Filing for Love

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