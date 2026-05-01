In vista delle elezioni del 22 giugno, un candidato per la presidenza della federazione calcistica ha ottenuto il sostegno del 30% dai rappresentanti di calciatori e allenatori, secondo quanto riferito da sindacati e organizzazioni di categoria. L’obiettivo del candidato è di raggiungere il 50% dei voti totali per assicurarsi la vittoria. La competizione si svolge in un clima di discussioni e incontri tra le varie parti coinvolte nel mondo del calcio nazionale.

? Cosa sapere Malagò ottiene il 30% dei voti dai sindacati di calciatori e allenatori per la Figc.. Il candidato punta al 50% in vista delle elezioni del 22 giugno prossimo.. Il sindacato dei calciatori e l’associazione degli allenatori hanno confermato il sostegno a Giovanni Malagò per la presidenza della Figc, garantendo all’ex vertice del Coni una base elettorale pari al 30% dei voti totali in gioco. Questa mossa strategica, avvenuta nella giornata di ieri, sposta sensibilmente gli equilibri in vista delle elezioni fissate per il 22 giugno. Il supporto ricevuto da queste due componenti fondamentali del calcio italiano rappresenta un tassello cruciale per la candidatura di Malagò, che ora punta a consolidare il consenso necessario per superare la soglia decisiva del 50%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Figc, Malagò punta al 50%: calciatori e allenatori gli danno il 30%

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