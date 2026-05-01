Fiera i soci approvano il bilancio Ferrara Expo cresce del 37% | Un mix di novità e tradizione

L'assemblea dei soci di Ferrara Expo si è riunita nei giorni scorsi e ha approvato il bilancio annuale. Il documento evidenzia un incremento del 37% nei ricavi rispetto all'anno precedente. La crescita è accompagnata da una serie di novità che si integrano con le tradizioni dell'evento, segnando un cambiamento significativo nella gestione e nelle strategie adottate. La riunione ha confermato quindi un momento di sviluppo e rinnovamento per l'organizzazione.

L’assemblea dei soci di Ferrara Expo, riunitasi nei giorni scorsi, ha dato il via libera a un bilancio che segna molto più di una semplice approvazione contabile: è il certificato di una metamorfosi riuscita. I numeri del 2025 raccontano infatti la storia di una società che ha saputo cambiare pelle trasformandosi, spiegano dall’ente, "in una realtà patrimonialmente solida e capace di una spinta operativa senza precedenti". Il cuore di questo cambiamento "risiede nell’operazione strategica conclusa a fine 2025: il passaggio definitivo dall’affitto alla proprietà del ramo d’azienda". Acquisendo la gestione del quartiere e l’organizzazione diretta degli eventi, Ferrara Expo "ha chiuso definitivamente i ponti con le complessità del passato, per di più garantendo una chiusura ‘in bonis’".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fiera, i soci approvano il bilancio. Ferrara Expo cresce del 37%: "Un mix di novità e tradizione" Notizie correlate Banca d’Alba: quasi 20mila soci in assemblea approvano il bilancioDomenica 19 aprile Alba ha ospitato l’Assemblea dei Soci di Banca d’Alba, momento centrale di democrazia finanziaria e partecipazione cooperativa. Ferrara Nerd Expo, la polizia di stato in fiera con il fumetto del Commissario MascherpaLa graphic novel pubblicata sulla rivista ‘Poliziamoderna’ sostiene il piano Marco Valerio per i figli degli agenti con malattie croniche Ferrara... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Fiera, i soci approvano il bilancio. Ferrara Expo cresce del 37%: Un mix di novità e tradizione. FERRARA EXPO, L’ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVA IL BILANCIO 2025: UN ANNO DI CRESCITA RECORD E TRASFORMAZIONE STRATEGICAL'Assemblea dei Soci di Ferrara Expo S.r.l., riunitasi ieri 28 aprile 2026, ha dato il via libera a un bilancio che segna molto più di una semplice approvazione contabile: è il certificato di una meta ... cronacacomune.it Ferrara Expo, ok al bilancio. Fiera, eventi in crescita: Produzione su del 54%Il via libera in assemblea dei soci, Moretti confermato alla presidenza. Il sindaco: Motore fondamentale per l’economia e la visibilità della città. Il 29 aprile si è tenuta l’assemblea dei soci di ... ilrestodelcarlino.it