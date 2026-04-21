Banca d’Alba | quasi 20mila soci in assemblea approvano il bilancio

Domenica 19 aprile, a Alba, si è tenuta l’assemblea dei soci di Banca d’Alba, un appuntamento importante per la cooperativa. Quasi 20.000 soci hanno partecipato alla riunione, durante la quale è stato approvato il bilancio dell’istituto. L’evento ha rappresentato un momento di confronto tra i soci e la gestione della banca, con la presenza di numerosi partecipanti provenienti dal territorio.

Domenica 19 aprile Alba ha ospitato l’Assemblea dei Soci di Banca d’Alba, momento centrale di democrazia finanziaria e partecipazione cooperativa. Anche quest’anno l’evento ha registrato una straordinaria affluenza di 19.260 soci, confermando il profondo legame tra la Banca e la propria comunità.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Assemblea di bilancio Agriform: l’integrazione con Granterre valore per i soci e tradizione per il domaniL’assemblea di bilancio (approvato all’unanimità) Agriform di Sommacampagna, chiude con un fatturato di circa 950 milioni ed un utile economico di... L’assemblea della Bcc. Via libera ai conti 2025. Tredicimila soci al voto. Utile di quasi 62 milioniTredicimila soci al voto e un utile che sfiora i 62 milioni di euro: la Bcc ravennate, forlivese e imolese chiude il 2025 con numeri da record e... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Banca d’Alba segna un altro record e accoglie il popolo dei suoi soci: attesi in ventimila; Banca d'Alba, quasi 20mila soci approvano il bilancio; Banca d’Alba, assemblea partecipata: quasi 20mila soci e bilancio in crescita; Approvato il bilancio 2025 di Banca d'Alba, l'utile raggiunge i 74,5 milioni. Banca d’Alba, assemblea partecipata: quasi 20mila soci e bilancio in crescitaAlba – Partecipazione elevata e risultati in crescita per Banca d’Alba. L’assemblea dei soci, riunita domenica 19 aprile, ha approvato il bilancio 2025 alla presenza di 19.260 soci, confermando un’ade ... giornalelavoce.it Approvato il bilancio 2025 di Banca d'Alba, l'utile raggiunge i 74,5 milioniHanno preso parte alla votazione oltre 19mila soci. Vocazione per il sociale, radicamento del territorio e crescita solida i punti cardinali del bilancio 2025 ... rainews.it Dodici mesi dopo il lancio dell'Opas, Banca Popolare di Sondrio entra definitivamente nella galassia BPER. Con cinque acquisizioni in meno di un decennio, l'istituto modenese si conferma così uno dei maggiori istituti bancari nazionali. facebook Unicredit, il Ceo Andrea Orcel ha spiegato oggi le tappe dell'integrazione della banca tedesca Commerzbank, illustrando due possibili scenari per l'ops che partirà a breve x.com