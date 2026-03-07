Ferrara Nerd Expo la polizia di stato in fiera con il fumetto del Commissario Mascherpa

Alla Ferrara Nerd Expo, la polizia di stato ha partecipato per il secondo anno consecutivo, con uno stand dedicato al fumetto del Commissario Mascherpa, protagonista di una graphic novel. Sabato mattina, il prefetto, la vicaria del questore e l’assessora alla Sicurezza hanno visitato l’area espositiva, che presentava il fumetto e materiali informativi. La visita è stata effettuata in presenza di rappresentanti istituzionali e dell’organizzazione dell’evento.

La graphic novel pubblicata sulla rivista 'Poliziamoderna' sostiene il piano Marco Valerio per i figli degli agenti con malattie croniche Ferrara Nerd Expo. La polizia di stato presente in fiera per il secondo anno consecutivo. Sabato 7 mattina il prefetto, insieme la vicaria del questore e l'assessora alla Sicurezza hanno visitato lo stand allestito con il fumetto del Commissario Mascherpa, protagonista della graphic novel curata ed edita dalla rivista ufficiale, 'Poliziamoderna', sceneggiata da Luca Scornaienchi, direttore artistico del Museo del fumetto di Cosenza, e disegnata da Daniele Bigliardo, matita storica di 'Dylan Dog'. Il corner della polizia di stato rimarrà attivo per tutta la durata della fiera per promuovere tutti i libri della serie.